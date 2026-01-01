В Прикамье увеличены единые пособия и маткапитал Это произошло из-за повышения прожиточного минимума Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2026 года в Пермском крае был повышен прожиточный минимум, что привело к увеличению размеров социальных выплат для семей. Об этом информирует пресс-служба Отделения Социального фонда России по Пермскому краю.

Новые значения прожиточного минимума составили: 17 424 руб. на человека, 18 992 руб. для трудоспособных граждан, 14 985 руб. для пенсионеров и 16 901 руб. для детей.

Эти изменения напрямую затронули размер единого пособия, которое предоставляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения и соответствующим имуществом.

Кроме того, был повышен порог для получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Теперь она доступна семьям, где среднедушевой доход не превышает 34 848 руб. — что вдвое больше нового регионального прожиточного минимума.

Необходимо отметить, что право на получение пособия, назначенного на 12 месяцев, сохраняется даже при последующем увеличении прожиточного минимума в течение этого периода.

