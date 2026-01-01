Ледовое шоу на Фестивале зимних видов спорта в Перми пройдёт 18 января На нём выступят олимпийские чемпионы Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Фестиваля зимних встреч

Пермский Фестиваль зимнего спорта, развернувшийся на главных площадках города, станет местом проведения «Альфа-Дня». В воскресенье, 18 января, эспланада у Театра-Театра превратится в центр притяжения для любителей фигурного катания благодаря Ледовому шоу (0+) с участием олимпийских чемпионов и мастер-классу от Ильи Авербуха. Кроме того, посетителей ждут интерактивные зоны. Об этом «Новому компаньону» сообщили в оргкомитете фестиваля.

Интерактивная «Альфа зона» с тематической фотозоной, колесом фортуны и призами начнёт свою работу в 12:00 у БионордКатка. В 14:00 Илья Авербух проведёт мастер-класс, предварительная запись на который открыта на сайте пермьзимаспорт.рф. Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Также в этот день знаменитый фигурист проведёт встречу с юными воспитанниками школ фигурного катания.

Фото: АНО «Агентство новых технологий»

В 17:00 стартует Ледовое шоу, где выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, призёры российских и международных соревнований Артём Ковалёв, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов и Софья Шевченко, и заслуженные артисты цирка на льду Мария Голубева и Алексей Усков. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Фото: АНО «Агентство новых технологий»

По словам Ильи Авербуха, Пермский край — один из ведущих регионов России в области зимнего спорта, взрастивший целую плеяду олимпийских чемпионов, в том числе Татьяну Тотьмянину, которая выступит на родном льду.

Фестиваль призван дать возможность каждому попробовать себя в различных зимних дисциплинах, таких как фигурное катание, горные лыжи, сноуборд и даже кёрлинг. Опытные тренеры и инструкторы помогут сделать первые шаги, а для более продвинутых спортсменов состоятся мастер-классы от знаменитостей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.