Пермяка осудят за присвоение более 8,7 млн рублей, принадлежащих коммерческому предприятию

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По данным следствия, 35-летний обвиняемый, занимавший должность директора юридического лица, с 15 октября 2019 года по 29 марта 2023 года похитил свыше 8,7 млн руб., принадлежавших компании.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, дополнительно — со штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осуждённого за период до трёх лет, а также с возможным ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).

Уголовное дело передано в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

