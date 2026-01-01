«Амкар Пермь» продлил контракт с Кириллом Корольковым Полузащитник играет за пермскую футбольную команду с августа прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Амкар Пермь», продлено соглашение с полузащитником Кириллом Корольковым, который присоединился к красно-чёрным в августе 2025 года.

За это время футболист провёл восемь матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре 2025 года был признан лучшим игроком месяца в команде. Ранее соглашение действовало до конца июня 2026 года.

Кирилл Корольков родился 1 августа 2001 года в Якутске. Он — воспитанник академии московского «Торпедо».

В его карьере значатся выступления за белгородский «Салют», «Кубань-Холдинг», ивановский «Текстильщик» и таганрогский «Форте». Перед тем как присоединиться к «Амкару», он провел сезон в костромском «Спартаке», где в июне 2025 года помог команде завоевать путевку в Первую лигу, добившись повышения в классе.

