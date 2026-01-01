Мошенники могут позвонить пермякам от имени администрации автошкол МВД выпустило предупреждение Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В МВД РФ обратились ко всем россиянам, кто проходит обучение в автошколе. Их призвали быть осторожными, так как появились новые схемы мошенничества, которые начинаются с телефонного звонка якобы от администрации автошколы.

Злоумышленники утверждают, что для записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена необходимо назвать код авторизации. Как только человек передаст этот код, начнётся стандартная схема давления: мошенники имитируют взлом, сообщают о якобы утечке данных и присылают «сотрудников правоохранительных органов», которые уговаривают «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях». Получить информацию об обучающихся для мошенников не составляет труда. Им достаточно изучить открытые страницы в социальных сетях, чаты учеников или публичные группы автошколы.

Кроме того, сообщается, что мошенники продолжают создавать фальшивые телеграм-каналы и сайты известных образовательных организаций. Они предлагают «льготные места» или «раннюю запись», требуя срочной предоплаты на карту физического лица. После перевода деньги исчезают, а попытки «вернуть средства» используются для получения ваших банковских данных.

«Не следуйте указаниям неизвестных, кем бы они ни представлялись. Блокируйте их и не вступайте в диалог. Поделитесь этой информацией с друзьями и близкими», — говорится в обращении МВД.

