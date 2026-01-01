Продажи украшений с выращенными бриллиантами в Перми увеличились вдвое Средний чек на данные ювелирные изделия составил 37,7 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Аналитический центр SOKOLOV изучил динамику спроса на ювелирные изделия с выращенными бриллиантами в розничных магазинах бренда в Перми за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За 2025 год продажи украшений с выращенными бриллиантами в Перми выросли в денежном выражении в два раза. В топ-5 городов по росту продаж вошли Казань (увеличение в 4,8 раза), Уфа (в 4 раза), Волгоград (в 3,9 раза), Омск (в 3,3 раза) и Новосибирск (в 3,2 раза).

Средний чек на ювелирные изделия с выращенными бриллиантами в Перми составил 37 711 руб. Самые высокие показатели были зафиксированы в Сочи (62 078 руб.), Краснодаре (60 053 руб.) и Ростове-на-Дону (59 254 руб.).

Пермяки чаще всего выбирают кольца, серьги и подвески с выращенными бриллиантами. Из металлов предпочтение отдаётся белому и красному золоту.

