Стадион «Юность» в Перми за праздники посетили 50 тысяч человек Он стал самым популярным катком в городе

Порядка 50 тыс. жителей Прикамья приняли участие в массовых катаниях на коньках на стадионе «Юность». Всего же за новогодние праздники «Юность», «Экспо каток» и каток на эспланаде «Бионорд» посетили более 81 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, реконструкция стадиона «Юность» была завершена к новогодним праздникам, и 2 января стадион открылся для посетителей.

Сейчас на «Юности» тренируются воспитанники отделения конькобежного спорта спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок». В связи с этим массовые катания будут проводиться только по выходным. Каток работает в субботу и воскресенье с 12:00 до 21:00 с техническим перерывом для заливки льда. Расписание и условия посещения можно узнать на официальном сайте.

