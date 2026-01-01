В центре Перми установили каркасный скейт-парк Конструкции смонтировали за 18 дней Поделиться Твитнуть

фото: Street Park

На ул. Екатерининской в Перми завершился первый этап реконструкции бетонного экстрим-парка. В рамках обновления была построена современная каркасная площадка для скейтбординга. Об этом сообщили в компании Street Park.

фото: Street Park

Новый каркасный скейт-парк призван стать полноценной тренировочной зоной. В ней предусмотрен фан-бокс с мягким покрытием, который подходит для начинающих райдеров. Здесь также можно безопасно отрабатывать новые трюки и постепенно переходить к более сложным элементам.

фото: Street Park

Компания выполнила монтаж парка всего за 18 дней. Элементы изготовлены из металлического каркаса, ламинированной и ФСФ фанеры с защитным покрытием толщиной 2 мм. Это делает их устойчивыми к влаге, механическим повреждениям и другим внешним воздействиям. На поверхности отсутствуют элементы креплений, что повышает безопасность.

Воспользоваться новой площадкой можно будет весной, с установлением положительных температур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.