Владелец магазина в Перми проиграл суд собственнику жилья Решение суда пока не вступило в законную силу

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми принял решение в пользу местного жителя, чьё право на безопасное проживание было нарушено из-за строительства магазина на соседнем участке. Владельца торговой точки обязали привести объект в соответствие с нормами пожарной безопасности.

Как рассказали в пресс-службе суда, конфликт возник из-за того, что расстояние между домом истца и новым магазином составляло всего 6 м, что почти вдвое меньше установленного законом минимума в 10 м. Кроме того, на прилегающей территории находилась самовольная котельная, возведенная без соответствующих разрешений.

Суд установил, что строительство магазина началось после возведения жилого дома истца, что возлагало на ответчика обязанность соблюдать все нормы, исключающие угрозу жизни и здоровью соседей. Судебная экспертиза подтвердила, что нарушение противопожарного расстояния создает реальную опасность.

Эксперты предложили два варианта решения: демонтаж части здания или возведение специальной противопожарной стены. Признав полный снос капитального строения крайней мерой, суд избрал более умеренный способ устранения нарушений.

Согласно решению суда, ответчик обязан в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу привести здание магазина в соответствие с противопожарными нормами. Это включает демонтаж части постройки, включая котельную, для обеспечения безопасного расстояния до жилого дома и устранения угрозы для истца.

В случае неисполнения предписания в установленный срок с ответчика будет взиматься судебная неустойка в размере 2 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

