Лишь 12% пермяков готовы полностью перевести зарплату в «в цифру» Молодежь до 35 лет проявляет наибольшую готовность к нововведениям

Фото: ededchechine / ru.freepik.com/

Эксперимент с расчетами в цифровой валюте оказался успешным, и массовое внедрение цифрового рубля в РФ запланировано на 1 сентября 2026 года. При этом, как свидетельствуют данные опроса SuperJob, только 12% работающих пермяков готовы получать всю свою зарплату в цифровом формате. Еще 7% допускают возможность частичного перевода дохода в цифровой рубль. Большинство же респондентов (69%) не поддерживают эту инициативу.

Мужчины более открыты к идее цифрового рубля в качестве формы оплаты труда: 14% из них предпочитают получать всю зарплату в цифровом формате, а еще 9% — только часть. Среди женщин этот показатель ниже: 10% хотели бы полностью перейти на цифровой рубль, а 5% — частично.

Молодежь до 35 лет проявляет наибольшую готовность к нововведениям: 15% из них готовы получать всю зарплату в цифровом рубле, а еще 9% — часть дохода. Среди людей 35-45 лет эти показатели составляют 12 и 7% соответственно. Среди респондентов старше 45 лет только 8% готовы полностью перевести зарплату в цифровой рубль, а еще 5% — частично.

