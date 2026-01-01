В Перми средняя зарплата HR-менеджера составляет 70 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

По данным январского исследования от SuperJob, зарплата менеджеров по персоналу в пермских магазинах колеблется от 40 до 135 тыс. руб. в месяц. В среднем работодатели предлагают 70 тыс. руб. Об этом пишет ВЕТТА.

В столице максимальная зарплата таких специалистов достигает 220 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 180 тыс., а в Екатеринбурге — 160 тыс. руб.

HR-менеджер разрабатывает и внедряет системы подбора, мотивации и развития сотрудников, ведёт кадровое делопроизводство. Он также занимается оформлением и адаптацией новых работников, организует аттестации и обучение, формирует кадровый резерв и корпоративную культуру, планирует корпоративные мероприятия.

