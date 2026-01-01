В Пермский край завезли 72 тонны огурцов из Казахстана Продукция соответствует всем требованиям Поделиться Твитнуть

С начала 2026 года в Пермский край импортировано уже 72 тонны свежих огурцов из Казахстана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в край поступило 33 тонны. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверку всех 72 тонн огурцов, прибывших из Казахстана, сотрудники ведомства провели 12 января. Совместно с сотрудниками Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» инспекторы отобрали образцы для лабораторного анализа, целью которого стало определение фитосанитарного состояния огурцов. По результатам экспертизы, в партии не было обнаружено карантинных объектов.

На основании лабораторных исследований был составлен акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям и разрешающий её использование по назначению.

