На Пермский марафон подали заявки свыше 2 тысяч участников Забеги пройдут в сентябре

Константин Долгановский

Более 2 тыс. человек уже зарегистрировались на Пермский марафон. Об этом сообщили в мэрии, отметив, что старт регистрации на главное беговое событие 2026 года был дан 18 ноября. Забеги Пермского марафона состоятся 5 и 6 сентября. Жители Перми могут уже сейчас приобрести слоты по привлекательным ценам.

Программа ежегодного Пермского марафона включает: марафон на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, забеги на 10 и 5 тыс. м, 2500 м и 1 км, эстафету «Экиден» и забег на колясках. В этот раз появится новый формат — костюмированный семейный забег на 2500 м с учетом результатов, что добавит событию ещё больше ярких эмоций и зрелищности.

Напомним, в прошлом году в восьмом Пермском марафоне приняли участие 17 тыс. человек из 64 регионов России. За два дня главного спортивного праздника Перми собралось более 40 тыс. зрителей и болельщиков.

Зарегистрироваться на подходящую дистанцию IX Пермского марафона и выбрать её можно на сайте RussiaRunning.

