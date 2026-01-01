Пермская школа перешла на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии На место происшествия направлены специалисты для ремонтных работ Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Один из корпусов школы №79, расположенный по ул. Цимлянской, 4 в Перми, был вынужден перейти на дистанционное обучение из-за аварийной ситуации на водоканале. Информацию об этом распространили родители учащихся, сообщает «Рифей-Пермь».

Представители компании «Новогор» подтвердили, что сегодня на место происшествия были направлены специалисты для проведения ремонтных работ.

Напомним, новый корпус школы №79 на ул. Цимлянской был открыт после реконструкции в 2022 году. Он рассчитан на более 900 учеников и предназначен для обучения детей 5-11 классов. Ранее в этом здании находилась школа-интернат для детей сотрудников ОАО «РЖД».

