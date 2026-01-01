Клубный дом на Баумана: PAN City Group объявляет старт продаж нового дома Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Девелопер PAN City Group 1 встречает новый год новым амбициозным проектом и объявляет старт продаж квартир в Клубном доме на Баумана, 25д 2. Основываясь на многолетнем опыте строительства проектов для особой аудитории, PAN создаёт новый дом для тех, кто ценит собственный комфорт и разбирается в подлинных ценностях. Для тех, кто не готов к компромиссам, зная, что достоин самого лучшего.

«Мы создаём этот дом для тех, кто ценит тишину не как отсутствие звука, а как пространство для мысли, для семьи, для себя», — рассказывает Андрей Полуянов, генеральный директор PAN City Group. Расположенный в тихом центре Индустриального района, клубный дом скрыт от шумных дорог, но находится в центре событий — любое направление доступно в пределах 15 минут благодаря активно развивающейся транспортной инфраструктуре. Обладающий статусной архитектурой изящной неоклассики, он сочетает в себе благородную сдержанность и современную выразительность.

Баумана, 25д — это идеальный семейный дом: уникальные крупноформатные квартиры с отделкой «чистый лист», приватные пространства, доступные лишь резидентам, уединённый двор с ландшафтным дизайном и самое важное — окружение со схожими жизненными ценностями.

Ощущение дома начинается с изысканного интерьера двусветного лобби. Статус дома подчёркивает наполненное светом атриумное пространство с панорамными окнами, выходящими в уютный двор с ландшафтным дизайном.

«При разработке концепции гранд-лобби мы думали о людях, которые будут жить в этом доме. Люди, которые бывали в красивейших местах мира и останавливались в лучших отелях, которые любят искусство, ценят заботу и видят роскошь в деталях. Центральным элементов лобби стало живое дерево, символизирующее семейные ценности, стабильность и процветание», — комментирует Екатерина Волжанина, руководитель отдела продаж PAN City Group.

Непревзойдённый уровень комфорта жителей Клубного дома на Баумана обеспечат закрытая охраняемая территория, консьерж-служба и трёхуровневый подземный паркинг с доступом на лифте и продуманными местами хранения (келлерами).

В лимитированной коллекции эксклюзивных планировочных решений вас непременно привлекут просторные кухни-гостиные, уникальные эркерные окна, наполняющие помещения светом, а также панорамные балконы и лоджии, которые позволят в полной мере насладиться чарующим видом на утопающую в закатном солнце пышную зелень Балатовского парка.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга — ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также развитии сети технопарков.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://dom-baumana.ru.

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". erid: 5C7FMwReQKpJ3U94iHsykqE28PsXxASG5drNuspPDtWRa3kKw2XrzrWwpDjFWBye

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.