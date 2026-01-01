В Кировском районе Перми ночью горел многоквартирный дом Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю в ночь на 14 января на ул. Каляева в Перми случился пожар. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 00:09, после чего к месту вызова выехали 20 спасателей и шесть единиц спецтехники.

По прибытии пожарные установили, что горит мебель в комнате. Самостоятельно из дома эвакуировались 6 человек. Пожарные вывели по лестнице ещё шестерых. Во время инцидента никто не погиб и не пострадал.

Горение было ликвидировано в 00:28. Площадь пожара составила 5 кв. м.

