В одном из сёл на севере Прикамья закрылись все магазины Глава Чердынского округа прокомментировала ситуацию

Олег Антонов

В паблике «Подслушано Чердынь» несколько дней назад появился пост, в котором жители с. Серегово Чердынского округа жалуются на закрытие двух магазинов, из-за чего людям теперь приходится ездить за продуктами в окружной центр. Глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова прокомментировала ситуацию.

Она отметила, что в преддверии новогодних праздников в Серегово предприниматель действительно закрыл свой единственный магазин. Согласно законодательству, он не обязан уведомлять об этом местные органы власти. Староста села сообщила о проблеме только 29 декабря. Длинные выходные не позволили оперативно решить вопрос.

Во вторник, 13 января, Анна Батагова обсудила с директором ООО «Чердынь-Хлеб» Мариной Ефимовой организацию выездной торговли в Серегово. Договорились, что со следующей недели автолавка будет два раза в неделю — по вторникам и пятницам — привозить в село свежий хлеб и другие продукты.

«Вот в чем преимущество муниципального предприятия: когда во главу угла ставится не прибыль, а снятие социального напряжения!» — добавила глава.

