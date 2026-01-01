Двух прикамцев обвинили в хищении свыше 50 млн рублей бюджетной субсидии Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Следствие установило, что в 2018 году обвиняемые, занимавшие в одном из акционерных обществ Пермского края должности председателя совета директоров и начальника отдела по связям с общественностью предоставили в министерство промышленности и торговли РФ заведомо ложные сведения о деятельности предприятия. На основании этих данных они незаконно получили из федерального бюджета субсидию на сумму свыше 50 млн руб., предназначенную для компенсации затрат на производство и реализацию потребительской продукции.

Уголовное дело направлено в Чайковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.