За сутки в Пермском крае потушили восемь пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 13 января, в Пермском крае было ликвидировано восемь пожаров. Три из них произошли в Перми, по два — в Лысьвенском муниципальном округе, а по одному — в Чердынском, Добрянском и Кунгурском муниципальных округах. Пострадавших не было.

В ГУ МЧС по региону напоминают, что при первых признаках пожара нужно немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112»; в населенных пунктах и на территориях частных домов запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных мест; за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., а для организаций — до 400 тыс. руб.

