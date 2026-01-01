Географы ПГНИУ создали карты риска ветровалов в Пермском крае Они могут быть полезны для арендаторов лесных участков Поделиться Твитнуть

Географы ПГНИУ разработали карты риска ветровалов для Пермского края и лесной зоны Европейской части России. Исследования проводились под руководством профессора Андрея Шихова с участием Анастасии Семакиной, Андрея Тарасова, Елизаветы Климиной и Юлии Ярынич. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Наибольший риск ветровалов в Пермском крае наблюдается на северо-востоке из-за перестойных елово-пихтовых лесов. В регионе уже были крупные ветровалы в 1975, 1993 и 2015 годах. Меры противодействия пока малоэффективны, их применяют в основном в странах Северной Европы.

Ветровалы — один из климатических рисков для леса, наряду с пожарами и засухами. Карты могут использоваться для создания паспортов климатической безопасности и детализации оценок для арендаторов лесных участков.

