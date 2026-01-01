В Перми нашли несовершеннолетних зацеперов после публикации видео в соцсетях Поделиться Твитнуть

Пермский Линейный отдел МВД России на транспорте

Транспортные полицейские Перми установили личности двух подростков, запечатлённых на видео, где они едут, зацепившись за последний вагон электропоезда. Инцидент произошёл 9 января 2026 года на маршруте Пермь–Балезино: школьники сели на остановочном пункте «Железнодорожная» и доехали до станции «Промучасток», держась за выступающие части состава.

Видеозапись появилась в одном из мессенджеров 12 января. Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте оперативно провели проверку и установили, что один из участников — 14-летний подросток, ранее уже нарушавший правила поведения на железной дороге (в октябре 2025 года он переходил пути в неположенном месте). В присутствии законного представителя мальчик признал свою причастность к инциденту и сообщил, что вместе с ним в поездке участвовал 16-летний подросток.

Правоохранители побеседовали с обоими подростками и их родителями. В отношении 16-летнего юноши, достигшего возраста административной ответственности, составлен протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил нахождения на объектах ж/д транспорта). Законный представитель 14-летнего школьника привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего).

Материалы проверки направлены в комиссии по делам несовершеннолетних, местные отделы полиции и образовательное учреждение, где обучаются подростки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.