В пермском ТРЦ «Колизей» планируют открыть центральный офис ВТБ 

В 2026 году банк ВТБ планирует переезд своего центрального регионального офиса в Перми. Новое помещение планируется разместить в торговом центре «Колизей» (ул. Ленина, 60). Площадь офиса составит более 4,5 тыс. кв. м.

Представители банка сообщили, что решение о переезде связано с потребностью клиентов в личных консультациях по финансовым вопросам. Несмотря на развитие дистанционных каналов обслуживания, банк считает важным сохранить возможность прямого общения с клиентами.

По словам экспертов, выбор места для офиса был удачным, так как ТРЦ «Колизей» является популярным и удобным местом для размещения крупных коммерческих объектов. Кроме того, появление нового арендатора должно положительно сказаться на развитии самого торгового центра.

