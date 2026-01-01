В Пермском крае открылись ещё две ледовые переправы Сократился автобусный маршрут из Соликамска в посёлок Керчевский Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края, 13 января в регионе заработали ещё две ледовые переправы: из деревни Мостовой до села Насадка через Сылву, грузоподъёмностью до 3 т, и из Оханска в Юго-Камский через Каму, грузоподъёмностью до 5 т. Обе переправы проложены по паромным маршрутам.

В настоящее время, по данным министерства, в Пермском крае работает семь ледовых переправ: в Кунгурском муниципальном округе, через Сылву (село Насадка — деревня Мостовая), в Соликамском городском округе, через Каму (посёлок Тюлькино — деревня Тюлькино), в Оханском городском округе, через Каму (Оханск — посёлок Юго-Камский), две в Гайнском муниципальном округе, через Каму (урочище Лугдын — посёлок Кебраты и посёлок Верхняя Старица — посёлок Касимовка), две в Чусовском городском округе, через Чусовую (посёлок Верхнечусовские Городки — деревня Красная Горка, а также село Села — урочище Ванево).

Ещё одна переправа — в Кунгурском муниципальном округе, через Сылву, из посёлка Ильича в село Троица — уже обустроена, но пока не открыта. По информации администрации Пермского округа, в ближайшее время предстоит проверка этого пути.

Министерство транспорта Пермского края 13 января сообщило, что c 14 января изменится автобусный маршрут № 545: Соликамск — посёлок Керчевский. В связи с поднятием тоннажности ледовой переправы из посёлка Тюлькино в одноимённую деревню автобусы до 35 т пойдут по льду через Каму. Ранее крупнотоннажный транспорт следовал в объезд, через Усолье и село Касиб. Время в пути сократится вдвое.

