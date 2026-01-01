Пермь вошла в тройку российских городов с самым высоким снежным покровом По данным на 13 января, высота снега в городе составила 49 сантиметров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Метеорологический паблик «Синоптика — о погоде в России» составил список российских городов-миллионников с наибольшей высотой снежного покрова, по данным на утро 13 января. Пермь стала второй в списке с высотой сугробов 49 см. По этому показателю столица Прикамья сравнялась с Новосибирском.

Москва на третьем месте — там высота снежного покрова достигла 43 см. Первое место в рейтинге занял Новосибирск, снег лежит на уровне 62 см.

Десятку замыкает Воронеж: там снежный покров всего 11 см.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.