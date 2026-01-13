Игроки пермского баскетбольного клуба станут участниками Матча всех звёзд Игра состоится 15 февраля Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Стали известны имена первых восьми участников Матча звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ 2026 года, выбранных по итогам голосования болельщиков. Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» сообщает, что три из восьми игроков — баскетболисты пермского клуба.

По мнению болельщиков, лучшими претендентами являются Джейлен Адамс, Глеб Фирсов и Террелл Картер.

На следующем этапе пройдёт голосование СМИ и легенд турнира — эксперты выберут ещё восемь игроков. Затем Единая лига ВТБ определит восемь последних баскетболистов, которые получат специальное приглашение лиги (wild card). Всего в матче примут участие 24 баскетболиста.

Матч звёзд пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене» - это будет поединок между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги.

Глеб Фирсов на матче встанет в переднюю линию команды «Звёзды России», Террелл Картер — в переднюю линию команды «Звёзды мира», Джейлен Адамс — в заднюю линию «Звёзд мира».

