В Перми прекращается работа автобусного маршрута № 72 Его компенсируют дополнительные трамвайные рейсы

Администрация Перми

С 17 января в Перми прекращается движение автобусов по маршруту № 72 «ТЦ «Планета»—ЦУМ». Маршрут вводился как компенсационный на время реконструкции улиц Карпинского и Крисанова. В настоящее время реконструкция в завершающей стадии, и движение трамваев по этим улицам было возобновлено с 27 декабря 2025 года.

Департамент транспорта Перми сообщает, что с 19 января будет увеличено количество рейсов на трамвайном маршруте № 11, благодаря чему сохранится возможность поездки из Индустриального района в центр города.

Освободившиеся автобусы будут направлены как дополнительные на маршрут № 71, чтобы благодаря увеличению автобусных рейсов поддержать пассажиров на время реконструкции трамвайных путей на ул. Чернышевского и прекращения работы трамвая № 6.

