Военнослужащего из Прикамья наградили медалями «Суворова» и «Участник СВО» Боец отличился в 2022 году

Уроженец Юрлинского района Пермской области проявил мужество и героизм в ходе боевых действий на СВО. Об этом сообщили в местной администрации.

Александр Е. отличился в ходе спецоперации на территории ДНР и ЛНР, когда выполнял боевые задачи в составе стрелковой роты мотострелковой бригады. Указом президента РФ он был награждён медалью «Суворова» и медалью «Участник СВО».

Как рассказали в администрации Юрлинского округа, в 2022 году на Николаевско-Криворожском направлении, когда на позиции мотострелковой бригады при поддержке бронетехники, артиллерии и реактивных систем залпового огня началось наступление ВСУ, под непрекращающимися атаками подразделение Александра Е. несколько часов подряд сдерживало натиск противника. Это позволили не допустить прорыва линии обороны.

