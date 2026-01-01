Пермская прокуратура оспорила продажу участка по заниженной в 28 раз стоимости Юрлицо приобрело участок площадью 143 598 кв. м за 230 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Семнадцатый арбитражный суд Пермского края оставил в силе решение первой инстанции, удовлетворившее иск прокуратуры региона о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения и его возврате в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что юридическое лицо приобрело участок площадью 143 598 кв. м за 230 тыс. руб. под предлогом использования по целевому назначению — для сельского хозяйства. Однако сразу после регистрации права собственности компания перевела землю в категорию промышленных, в результате чего её кадастровая стоимость возросла до 6,489 млн руб.

Прокуратура доказала, что покупатель изначально не собирался использовать участок по назначению, а договор купли-продажи стал способом обхода законодательных ограничений. Согласно закону, земли промышленности могут передаваться в собственность только после строительства на них объектов недвижимости и по рыночной стоимости. В данном случае цена сделки оказалась занижена более чем в 28 раз, что свидетельствует о злоупотреблении правом.

