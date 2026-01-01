В общественном транспорте Перми начали действовать новые льготы Воспользоваться ими могут дети и студенты вузов и техникумов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С 1 января воспользоваться правом на льготный проезд в общественном транспорте Перми могут учащиеся иногородних высших и средних профессиональных учебных заведений, а также дети старше семи лет, не являющиеся учениками начальной школы. Об этом сообщили в пресс-службе городского дептранса.

Для оформления льготного проездного документа для ребёнка дошкольного возраста требуется обратиться в специализированные пункты реализации проездных билетов. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность ребёнка (свидетельство о рождении) или паспорт одного из родителей с соответствующей отметкой о рождении ребёнка.

Студенческие льготные проездные в Перми стали доступны для студентов вузов и ссузов со всей территории России и Республики Беларусь. Теперь у пермяков, получающих образование в других городах и приезжающих домой во время каникул, появилась возможность пользоваться городским транспортом по льготной цене. Купить такой проездной также можно в установленных местах продажи проездных, предъявив действующий студенческий билет.

