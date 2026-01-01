Электрозарядные станции от пермской компании разместились в Москве Они находятся в «умном» хабе у метро «Волоколамская» Поделиться Твитнуть

Фото: Отдел маркетинга Корпорации ПСС.

В Москве около метро «Волоколамская» открылся крупнейший в стране высокоскоростной зарядный хаб, оснащённый станциями пермской Корпорации ПСС. Он работает круглосуточно и может обслуживать до 500 электромобилей в день. Об этом сообщает правительство Пермского края.

В хабе установлено 18 универсальных зарядных стоек, их мощность — от 60 до 240 кВт. С помощью этого водители могут пополнить запас хода электромобиля на 400 км всего за 15—20 минут. Отличительной особенностью хаба являются терминалы, расположенные отдельно от силового оборудования. Это экономит до 70% пространства, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки.

«Многолетняя приверженность Корпорации ПСС «зелёным» технологиям мотивирует компанию создавать решения, которые меняют правила игры. Участие в этом проекте — прямое подтверждение того, что российские инженерные решения не просто соответствуют мировым трендам, но и задают новые стандарты в зарядной инфраструктуре», — отметил директор по стратегическому развитию Корпорации ПСС Максим Политов.

В компании подчеркнули, что для зарядки достаточно подключить автомобиль к стойке с системой разгрузки тяжёлого кабеля и портом на удобной высоте. Интеллектуальная система динамической балансировки, разработанная ПСС, автоматически распределяет доступную мощность, обеспечивая максимально быструю зарядку. Оплата осуществляется через мобильное приложение.

Дизайн стоек нового хаба стал победителем национального конкурса «Лучший промышленный дизайн России» в 2025 году. Поддержка региональных властей помогла ПСС построить 44 электрозарядные станции в 29 территориях региона.

