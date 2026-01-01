Елена Синица В России заработал реестр злостных неплательщиков алиментов Для проверки необходимо знать ФИО и дату рождения интересующего человека Поделиться Твитнуть

Госуслуги

На Госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает Минцифры РФ в МАХ.

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на Госуслугах. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в реестре отображаются только те должники, которые уже привлекались к административной/уголовной ответственности за неуплату алиментов или же те, кого приставы объявили в розыск.

Для проверки необходимо знать ФИО и дату рождения интересующего человека. Дополнительно никаких документов предоставлять не нужно. Сервис доступен для всех пользователей Госуслуг.

Как отмечают в Минцифры, новый сервис позволяет оценить финансовую добросовестность человека, а также помогает стимулировать для погашения задолженности. Проверить задолженность по алиментам можно по ссылке.





