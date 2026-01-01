Продавец газового оборудования в Прикамье пожаловалась на покупателя в опеку Бизнесвумен решила отомстить за претензии к качеству проданного ею котла Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

Конфликт между многодетной семьей и продавцом газового оборудования начался из-за неисправного котла, который был приобретен у последнего. После обнаружения неисправности покупатель направил продавцу претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но продавец проигнорировал обращение. Вскоре в органы опеки поступила жалоба, в которой утверждалось, что дети семьи не имеют базовых удобств и живут в доме без отопления. Однако проверка не подтвердила эти обвинения. Несмотря на отсутствие претензий к условиям проживания детей, их мать и семья в целом испытали сильный стресс. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Из-за недостоверной информации, поступившей от бизнесвумен, которая не смогла урегулировать спор с отцом семейства, семья столкнулась с дополнительными трудностями. Этот инцидент стал основанием для судебного иска о компенсации морального вреда. Суд установил, что жалоба на условия проживания детей была подана бизнесвумен с целью причинить неприятности семье, а не из-за заботы о благополучии детей.

В результате суд обязал гражданку выплатить компенсацию в 65 тыс. руб. в пользу двух взрослых и двух детей. Исполнительные листы были переданы судебным приставам, которые уведомили должницу о последствиях уклонения от выплаты. После ареста банковских счетов и взыскания исполнительских сборов гражданка погасила задолженность. После полного погашения суммы исполнительное производство было завершено, а ограничения сняты.

