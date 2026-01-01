В Перми создали энергосберегающую интеллектуальную систему для нефтяных скважин Экономия может составить десятки миллионов рублей в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ученые Пермского политеха разработали интеллектуальную систему управления энергопотреблением нефтяных скважин, снижающую затраты на 10-12%. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Система использует нейросеть и математическую модель для оптимизации работы оборудования. Она анализирует параметры скважины и предсказывает энергопотребление, адаптируясь к изменяющимся условиям.

Два регулятора, работающих в непрерывном и периодическом режимах, автоматически подбирают оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая максимальную энергоэффективность.

Моделирование показало, что система снижает энергопотребление на 5,5 кВт в «среднем» и «тяжелом» режимах, что дает экономию до 1,7 кВт на скважину. На месторождении с сотнями скважин это может сократить затраты на десятки миллионов рублей в год.

Дальнейшие исследования направлены на масштабирование системы и её внедрение в промышленные решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.