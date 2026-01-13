В Пермском крае прошли съёмки экстремального реалити-шоу Пермский сезон «Выживалити» стартует в феврале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская кинокомиссия (кадр из трейлера)

На телеканале «Пятница» в феврале стартует новый сезон экстремального реалити-шоу «Выживалити. Миссия Альфа», полностью снятый в Пермском крае. Ведущим по традиции стал актёр Вадим Демчог, 15 участников — звёзд шоу-бизнеса и социальных сетей — соревнуются в экстремальном выживании за приз в 10 млн руб.

Как сообщает в своих соцсетях Пермская кинокомиссия, которая оказала съёмочной команде поддержку на территории Пермского края, в новом «Выживалити» испытания проходят в заброшенном лагере в Пермском крае, на берегу Чусовой. «Для участников это был один из самых тяжёлых сезонов, — утверждают специалисты Пермской кинокомиссии. — Смотрим, и всё тело покрывается мурашками…»

В настоящее время вышел трейлер сезона, точная дата премьеры пока не определена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.