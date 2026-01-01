В Прикамье доля отказов по заявкам на розничные кредиты достигла 80,9% Это на 2,3% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года доля отказов по всем заявкам на потребительские кредиты, включая кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты и ипотеку, составила в Пермском крае 80,9%. Это на 2,3% больше, чем в декабре 2024 года (тогда было 78,6%). При этом, по сравнению с ноябрем 2025 года, в декабре показатель немного снизился.

Самые высокие доли отказов по заявкам на кредиты в регионах РФ (среди 30 лидеров по количеству заявок) в декабре 2025 года отмечены в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях. Наименьшие доли отказов в этой группе регионов зафиксированы в Удмуртской Республике (78,1%) и Нижегородской (78,2%) и Воронежской (78,4%) областях.

Наибольший рост доли отказов по заявкам на кредиты в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го зафиксирован в Москве (+5,7 п.п.), Татарстане (+5,3 п.п.) и Самарской области (+5 п.п.).

«Процент одобрения розничных кредитов в конце года стабилизировался, но всё ещё остаётся низким, — отметил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — В условиях строгих ограничений на кредитование людей с высокой долговой нагрузкой банки не спешат увеличивать свои риски. С другой стороны, снижение ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизация полной стоимости кредитов пока не привели к возвращению на рынок большинства заёмщиков с хорошей кредитной историей. В то же время конкуренция за заёмщиков с высоким уровнем кредитоспособности (более 750 баллов по шкале Персонального кредитного рейтинга) между банками только усиливается. Доля отказов по заявкам таких заёмщиков сейчас составляет 57%».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.