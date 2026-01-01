В Мотовилихинском районе Перми продают торговый центр за 230 млн рублей За два года ТЦ «Тургеневский» вырос в цене на 50 млн рублей Поделиться Твитнуть

ТЦ «Тургеневский» (ул. Техническая, 13) выставили на продажу за 230 млн руб. Информация о реализации четырёхэтажного строения общей площадью 1752,2 кв. м размещена на Avito.

Согласно объявлению, в здaнии paзмeщaютcя ceтевые арeндатoры, прoдуктoвaя ceть «Магнит», магaзин сети Fix рricе. С ними зaключены долгocpoчныe дoгoвopы apенды. Taкжe в здании paботают небольшиe отделы тоpгoвли, сферы услуг и офисы.

Продавец отмечает, что здание «лаконично дополняет инфраструктуру района и располагается на первой линии». Вход — рядом с остановкой общественного транспорта.

«В здании будет актуальным размещение медицинского центра (есть проект планировки кабинетов), офисов, частной школы и других видов деятельности», — говорится в объявлении.

Отметим, этот объект построен по монолитно-каркасной технологии: фундамент железобетонный ленточный; стены и перегородки кирпичные, бетонные блоки; покрытия и перекрытия — железобетонные плиты.

В здании есть центральное отопление, водоснабжение и водоотведение, а также грузопассажирский лифт (г/п 600 кг). Рядом с объектом — автопарковка.

Два года назад объект недвижимости был выставлен на продажу за 180 млн руб.

