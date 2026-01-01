Жителей Перми пригласили на экскурсии в долины малых рек И на встречи с биологами Поделиться Твитнуть

Жителей Перми приглашают на познавательные мероприятия, экскурсии и встречи с биологами, посвященные изучению местных экосистем и истории городских ландшафтов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 15 января в 10:00 в МКУ «ГорЗеленСтрой» по ул. Николая Быстрых, 10 состоится мероприятие «Беседы с биологом» (12+), на котором расскажут о малой реке Егошихе; 16 января в 12:00 пройдет экскурсия в парке «Разгуляй» (5+), а 20 января в 10:00 по ул. Николая Быстрых, 10 пройдёт встреча с биологом, на которой расскажут о «Зеленом кольце Перми» (12+).

21 января по ул. Николая Быстрых, 10 состоится «Беседа с биологом» на тему «Старый трамвайный мост через Егошиху — памятник градостроительства и архитектуры» (12+), а 22 января в 12:00 состоится экскурсия в парке «Разгуляй».

С подробным расписанием мероприятий на январь можно ознакомиться в группе МКУ «ГорЗеленСтрой» ВКонтакте.

Кроме этого, 17 и 18 января в Перми пройдет Всероссийская акция «Серая шейка». В рамках акции будут организованы экскурсии, на которых жители смогут принять участие в учёте зимующих водоплавающих и околоводных птиц. «Серая шейка» — это народный мониторинг зимующих водоплавающих и околоводных птиц, который проходит ежегодно в середине января по всей России. Проводить наблюдение и учет можно как в организованных группах с координатором, так и самостоятельно.

17 января в 10:00 учет птиц пройдет на реке Уинке, старт от ул. Гайдара, 3. В 11:00 учет птиц пройдет на реке Данилихе. Старт участников — от Цветочного мостика (ул. Грузинская, 13).

18 января учет водоплавающих и околоводных птиц пройдет на следующих территориях:

— КамГЭС и ручей Гремячий (Гайва), старт в 11:00, сбор около остановки «Завод Гидростальконструкция»;

— Набережная Камы, старт в 11:00 от остановки "Ул. Окулова";

— Река Данилиха, старт в 11:00 от Серебрянского моста (Серебрянский проезд, 19) и от Цветочного мостика (ул. Грузинская, 13);

— Река Егошиха, старт в 11:00 от автобусной остановки «Разгуляй» возле входа на экологическую «Тропу к Егошихе»;

— Река Большая Мотовилиха, старт в 11:00 в Райском саду у беседки;

— Река Ива, старт в 11:00 от ул. Юрша, 56 (остановка «М/р Садовый»);

— Река Мулянка, старт в 11:00 от остановки «Красный Октябрь» по ул. Строителей.

