В Прикамье прокуратура защитила жилищные права сироты через суд
Пермским краевым судом отклонена апелляционная жалоба администрации Губахинского округа на решение суда первой инстанции. Этот суд обязал местные власти восстановить сироту в списке нуждающихся в жилье. Иск был подан прокурором Гремячинска.
Как рассказали в надзорном органе, прокуратура города провела проверку по обращению сироты. Выяснилось, что в 2007 году он был поставлен на учёт как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Тогда же его включили в список сирот, которые должны получить жильё. К 2025 году сирота так и не получил жильё. Более того, его исключили из льготного списка без законных оснований.
Прокурор потребовал от главы администрации восстановить сироту в списке. Однако требования не были выполнены. В результате прокуратура обратилась в суд для защиты жилищных прав сироты.
Прокуратура Гремячинска продолжает контролировать исполнение судебного решения.
