В Прикамье прокуратура защитила жилищные права сироты через суд Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермским краевым судом отклонена апелляционная жалоба администрации Губахинского округа на решение суда первой инстанции. Этот суд обязал местные власти восстановить сироту в списке нуждающихся в жилье. Иск был подан прокурором Гремячинска.

Как рассказали в надзорном органе, прокуратура города провела проверку по обращению сироты. Выяснилось, что в 2007 году он был поставлен на учёт как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Тогда же его включили в список сирот, которые должны получить жильё. К 2025 году сирота так и не получил жильё. Более того, его исключили из льготного списка без законных оснований.

Прокурор потребовал от главы администрации восстановить сироту в списке. Однако требования не были выполнены. В результате прокуратура обратилась в суд для защиты жилищных прав сироты.

Прокуратура Гремячинска продолжает контролировать исполнение судебного решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.