Подростка из Прикамья осудят за смертельное ДТП Юноша решил прокатиться на мотоцикле отца

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

В Добрянке завершено расследование уголовного дела против 17-летнего юноши. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, 28 сентября 2025 года в ночное время подросток без водительских прав управлял мотоциклом своего отца. На одной из улиц п. Вильва Добрянского округа он не справился с управлением и сбил пешехода 1960 г.р. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сам юноша получил травмы головы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следователи допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы. В период расследования юноше запретили определённые действия. Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.

