Пермские строители добились банкротства производителя оборудования из Татарстана Речь идёт о компании ООО «Штайнблок» из Набережных Челнов

фото: Пермский краевой суд

Арбитражный суд Татарстана вынес решение о введении конкурсного производства в отношении компании ООО «Штайнблок» из Набережных Челнов. С этого момента предприятие официально признано банкротом. В 2026 году начнётся оценка его имущества для погашения долгов.

В списке кредиторов ООО «Штайнблок» числится десять организаций. Среди них выделяется Краснокамский завод железобетонных конструкций (является частью строительного холдинга «Ярус групп»). В 2022 году завод приобрёл у «Штайнблока» кассетную установку для производства стеновых панелей. Это оборудование было необходимо для модернизации завода в рамках совместного проекта с Фондом развития промышленности Пермского края. Однако в течение гарантийного срока выяснилось, что установка имеет дефекты, препятствующие её нормальной эксплуатации.

Из-за выявленных недостатков Краснокамский завод ЖБК был вынужден расторгнуть договор поставки. ООО «Штайнблок» отказалось заменить оборудование за свой счёт, вернуть деньги Фонду развития промышленности и вывезти бракованную установку. В результате суд удовлетворил два иска завода на общую сумму 185 млн руб.

В процессе конкурсного производства Краснокамский завод ЖБК будет участвовать в оспаривании сделок «Штайнблока» и привлечении к ответственности лиц, контролирующих должника.

Внешний управляющий, проанализировав финансовую деятельность ООО «Штайнблок», пришёл к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства. Этот вывод был опубликован на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Основанием для такого заключения, рассказали в ООО «Управляющая компания «Ярус», стали обнаруженные сомнительные финансовые операции, включая взаимодействие с юридическими лицами и предпринимателями, связанными с группой компаний «Штайнблок». Эти факты, считают в УК, могут стать поводом для проверки правоохранительными органами на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

