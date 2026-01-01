За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара Один человек погиб Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 12 января, в Пермском крае потушили четыре пожара. Два из них произошли в Перми, по одному — в Пермском и Соликамском муниципальных округах. Один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров в понедельник 186 групп из 445 специалистов провели 1798 обходов жилых домов. Они проинструктировали 3096 человек по правилам пожарной безопасности и распространили 2480 информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона: при первых признаках пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.