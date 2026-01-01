Елена Синица Пермские кинотеатры в новогодние каникулы подняли цены на билеты на 30% В первую неделю декабря билеты подорожали до 587 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кинотеатры Перми значительно увеличили цены на билеты во время новогодних каникул. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), средняя стоимость билета в последний день декабря составляла 455 руб. В январе она выросла почти на 30%: с 1 по 7 января — до 587 руб., а с 8 по 11 января — до 574 руб. Об этом пишет «Рифей».

За первые одиннадцать дней нового года кинотеатры города собрали 125,7 млн руб., а общее число зрителей превысило 215 тыс. человек.

По данным ЕАИС, с 1 по 13 января самым просматриваемым фильмом в Пермском крае стал «Чебурашка 2» — более 158 тыс. зрителей. Его кассовые сборы превысили 81 млн руб. Далее в рейтинге идут «Простоквашино» (69,8 тыс. зрителей, 34 млн руб.), «Буратино» (65,8 тыс. зрителей, 32,8 млн руб.), «Ёлки 12» (6,9 тыс. зрителей, 4,4 млн руб.), «Три богатыря и свет клином» (9 тыс. зрителей, 4,3 млн руб.).

