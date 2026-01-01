Елена Синица
Пермские кинотеатры в новогодние каникулы подняли цены на билеты на 30%
В первую неделю декабря билеты подорожали до 587 рублей
Кинотеатры Перми значительно увеличили цены на билеты во время новогодних каникул. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), средняя стоимость билета в последний день декабря составляла 455 руб. В январе она выросла почти на 30%: с 1 по 7 января — до 587 руб., а с 8 по 11 января — до 574 руб. Об этом пишет «Рифей».
За первые одиннадцать дней нового года кинотеатры города собрали 125,7 млн руб., а общее число зрителей превысило 215 тыс. человек.
По данным ЕАИС, с 1 по 13 января самым просматриваемым фильмом в Пермском крае стал «Чебурашка 2» — более 158 тыс. зрителей. Его кассовые сборы превысили 81 млн руб. Далее в рейтинге идут «Простоквашино» (69,8 тыс. зрителей, 34 млн руб.), «Буратино» (65,8 тыс. зрителей, 32,8 млн руб.), «Ёлки 12» (6,9 тыс. зрителей, 4,4 млн руб.), «Три богатыря и свет клином» (9 тыс. зрителей, 4,3 млн руб.).
