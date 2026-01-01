«Россети Урал» обеспечили электроснабжением новый онкоцентр Перми Поделиться Твитнуть

Специалисты «Россети Урал» присоединили к сети строящийся в Камской долине Перми онкологический центр, который станет третьим медучреждением в стране с полным циклом лечения для пациентов. По уровню оснащения он будет сопоставим с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга и поспособствует решению задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для выдачи центру 5,5 МВт мощности энергетики проложили почти 3 км кабельных линий электропередачи 10 кВ, установили четыре блочные комплектные трансформаторные подстанции, внедрили интеллектуальную систему учёта электроэнергии.

В онкоцентре высокотехнологичную помощь по ОМС смогут получать более 14 тыс. человек в год. На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника, три стационарных корпуса, блок ядерной медицины и пансионат. Открытие планируется в первом квартале 2027 года.

Объект продолжает развитие медицинского кластера Камской долины, где уже работают центры сердечно-сосудистой хирургии и перинатальный. «Россети» также обеспечивают их электроснабжение. Для этого были смонтированы блочные комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью более 2 МВА, проложены кабельные линии электропередачи 0,4—10 кВ. Кроме того, энергетики расширили питающий центр 110 кВ «Долина», увеличив его мощность.

