Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 13,2% В целом по региону 72,1% организаций завершили отчётный период с прибылью

Константин Долгановский

За январь—октябрь 2025 года организации Пермского края, исключая малый бизнес, кредитные учреждения, государственные и муниципальные организации, некредитные финансовые компании и фирмы с численностью до 15 сотрудников, зафиксировали положительный сальдированный финансовый результат в размере 319,9 млрд руб. Это на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по региону 72,1% организаций завершили отчётный период с прибылью, которая составила 355,5 млрд руб. Это на 7,9% меньше, чем в январе—октябре 2024 года. Убытки убыточных организаций увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом и достигли 35,6 млрд руб.

Организации промышленного сектора также показали положительный сальдированный финансовый результат за отчётный период, который составил 271,3 млрд руб. Доля прибыльных предприятий в промышленности региона составила 62,0%, а их прибыль — 299,7 млрд руб., что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

