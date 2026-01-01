Пермский «Амкар» покинул полузащитник Дмитрий Калайда Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Полузащитник Дмитрий Калайда покинул ФК «Амкар Пермь» по окончании арендного соглашения.

Как напомнили в пресс-службе клуба, зимой 2025 года футболист перешёл в пермскую команду на правах аренды из «Пари НН». В минувшем сезоне Калайда провёл 25 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим молодым игроком октября в группе 4 Второй лиги Б.

Теперь Дмитрий продолжит карьеру в московском «Торпедо», которое выступает в Первой лиге.

Пресс-служба «Пари НН» подтвердила, что клуб договорился о трансфере полузащитника в «Торпедо».

По условиям сделки, «Пари НН» сохранит право на процент от будущей продажи игрока и получит финансовые бонусы, если «Торпедо» достигнет определённых результатов в соревнованиях.

