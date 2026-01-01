В 2026 году 12% пермяков собираются выучить иностранный язык Около трети намерены заниматься спортом и больше времени проводить с близкими Поделиться Твитнуть

Пермяки назвали свои планы на 2026 год. Согласно опросу SuperJob, горожане чаще всего планируют уделять больше внимания здоровью и семейным ценностям. Об этом пишет «Пятница».

Так, 34% опрошенных намерены заниматься спортом и больше времени проводить с близкими. 28% респондентов считают важным наладить личную жизнь. 25% собираются посвятить больше времени хобби или самообразованию. Изменить мировоззрение, систему питания или переехать планируют 19%. 18% респондентов хотят больше отдыхать. 13% намерены завершить ремонт. 12% обещают выучить иностранный язык. 10% собираются избавиться от вредных привычек. 7% респондентов планируют сменить круг общения.

Женщины чаще мужчин планируют уделять больше времени спорту, хобби, саморазвитию и изменению мировоззрения. Мужчины же больше сосредоточены на личной жизни и отказе от вредных привычек. Только 2% женщин и 9% мужчин заявили, что не планируют никаких изменений.

Молодежь до 35 лет чаще всего хочет заниматься спортом (39%), самообразованием (32%) и изучением иностранных языков (20%). Люди 35-45 лет планируют уделять больше внимания близким (34%), личной жизни (34%) и отдыху (28%). Граждане старше 45 лет чаще других намерены заниматься хобби (32%) и ремонтом (22%), а также отказаться от вредных привычек (21%).

Уровень образования тоже влияет на планы пермяков. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и образование. Горожане с высшим образованием чаще думают об изучении иностранных языков и отдыхе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.