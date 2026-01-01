Елена Синица В Перми из-за нарушений закрыли кафе «Кавказский дворик» Работа заведения приостановлена на 30 суток Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд приостановил деятельность кафе «Кавказский дворик» на 30 суток за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Перми.

Проверка, проведённая главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене труда, выявила 12 фактов несоблюдения законодательства. Среди них — отсутствие маркировки у пищевой продукции, допуск повара к работе без медицинского осмотра, гигиенического обучения, вакцинации и аттестации, а также отсутствие отдельной раковины для мытья рук и моечных ванн для посуды.

По результатам проверки было возбуждено дело по ст. 6.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарных требований в сфере общественного питания. Дзержинский районный суд признал индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на один месяц.

В ходе судебного заседания предприниматель согласилась с выявленными нарушениями и сообщила, что часть из них уже устранена. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

