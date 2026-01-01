Елена Синица Почти каждый пятый соискатель Пермского края отметил позитивные изменения в карьере в 2025 году Наиболее позитивно итоги года восприняли специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискателей Пермского края, чтобы выяснить, каким оказался для них 2025 год с точки зрения карьеры и трудоустройства. По результатам исследования 17% респондентов оценили прошедший год как более удачный по сравнению с 2024-м, ещё 22% отметили, что их профессиональная ситуация существенно не изменилась.

Наиболее позитивно итоги года восприняли специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR — улучшение карьерной ситуации зафиксировали 34% из них. Выше среднего уровень удовлетворённости также показали работники добычи сырья (32%), сферы безопасности (28%), а также представители HR, административного персонала и менеджеры среднего и высшего звена (по 27%).

Каждый пятый опрошенный сообщил, что его положение на рынке труда в течение года оставалось стабильным. Чаще всего такую оценку давали сотрудники добычи сырья и сферы безопасности (по 28%), финансов и бухгалтерии (27%), медицины и фармацевтики (26%), а также работники в сфере продаж, розничной торговли и представители рабочих профессий (по 25%).

В то же время 56% респондентов заявили, что 2025 год оказался для них менее благоприятным, чем предыдущий. Наиболее негативные оценки прозвучали от специалистов по закупкам (58%), от работников ИТ-сферы (56%) и сотрудников транспорта, логистики и перевозок (50%). Аналитики связывают такие настроения с ужесточением требований к квалификации и с трансформацией форматов работы в ряде отраслей.

Большинство соискателей (53%) отметили, что их должность и обязанности в 2025 году остались прежними. Повышение получили 11% респондентов, понижение — 6%, ещё 11% сообщили об изменении содержания работы без смены уровня позиции, а 19% затруднились дать оценку произошедшим изменениям.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru по Уралу, отметила, что в 2025 году карьерный рост чаще всего наблюдался в управленческих и организационных функциях — особенно среди высшего и среднего менеджмента, а также в HR и обучении персонала. По её словам, активные повышения также зафиксированы в строительстве и сфере недвижимости. Это связано с тем, что компании в Пермском крае продолжают адаптироваться к новым рыночным условиям, укрепляют управленческие команды и делают акцент на эффективности процессов, развитии сотрудников и реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. В таких условиях, по мнению эксперта, управленческие и межфункциональные компетенции становятся ключевым фактором профессионального роста.

