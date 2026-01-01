Более 30 тысяч человек приняли участие в Фестивале зимнего спорта в Перми На «БионордКатке» в праздничные дни побывали около 15,5 тысячи горожан Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В период новогодних праздников мероприятия Фестиваля зимнего спорта в Перми прошли на двух площадках. Одной из них стала горка на эспланаде, предназначенная для катания на горных лыжах, сноуборде и тюбингах. Второй площадкой стал «БионордКаток» у Театра-Театра.

С 29 декабря по 11 января на обеих локациях состоялось 9 тематических мероприятий и 12 мастер-классов. Среди них были уроки мастерства от известных фигуристов Екатерины Бобровой и Ильи Авербуха. Все дни новогодних каникул объекты были открыты для массового катания. Самая популярная трасса на горке была тюбинговая, её посетили более 13,5 тыс. человек. На горке в центре Перми горные лыжи и сноуборд использовали около 1 тыс. любителей активного отдыха. Важно отметить, что для новичков и опытных спортсменов регулярно проводятся мастер-классы. Их расписание и запись доступны на сайте Фестиваля зимнего спорта по адресу пермьзимаспорт.рф.

Олег Антонов

На «БионордКатке» в праздничные дни побывали около 15,5 тыс. человек. Важно отметить, что катание на катке было бесплатным, но требовало предварительной регистрации из-за ограничений по количеству посетителей. Зарегистрироваться на массовое катание можно также на сайте пермьзимаспорт.рф.

Олег Антонов

«БионордКаток» работал с воскресенья по четверг до 22:00, а в пятницу и субботу до 23:00. 18 января здесь состоится новый большой мастер-класс, который проведёт серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух. Начало в 14:00, для участия требуется предварительная запись. В 17:00 все желающие смогут увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха.

Как напоминают в минспорта региона, Фестиваль зимнего спорта продлится до 1 марта и включает около 200 различных активностей. Полное расписание мероприятий и возможность записи на катание доступны на сайте пермьзимаспорт.рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.