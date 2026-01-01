Елена Синица Скончался экс-руководитель нефтегазодобывающего управления Краснокамска Поделиться Твитнуть

В Прикамье 12 января скончался Виктор Дмитриевич Гребнев — бывший руководитель Краснокамского нефтегазодобывающего управления (НГДУ). Об этом сообщили представители ветеранской организации Краснокамского нефтяного района, назвав его «легендой при жизни».

«Горькая утрата для всех краснокамских нефтяников, особенно для нас, ветеранов, тех, кто работал с ним, а позже долгие годы поддерживал тесную связь и дружбу. Светлая память о Викторе Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Виктор Дмитриевич возглавлял НГДУ с 1977 по 1983 год. Коллеги вспоминали его как внимательного и вдохновляющего руководителя, способного увлечь коллектив своими идеями. По его инициативе в 1979 году на ул. Калинина в Краснокамске был установлен памятник станку-качалке с надписью: «Первооткрывателям Прикамской нефти», пишет «Краснокамская звезда».

Центральное телевидение в своём репортаже об открытии отметило, что это первый в стране памятник, посвящённый трудовой деятельности.

